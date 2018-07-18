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Республика Алтай и Алтайский край вошли в число регионов с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы среди региональных властей. Об этом сказано в обзоре Фонда "Петербургская политика".
Эксперты оценивали степень публичной солидаризации исполнительной и представительной власти регионов по шкале от 0 до 5.
В составленном рейтинге наш регион набрал 8 баллов. Отмечается, что парламентарии края большинством голосов поддержали законопроект к принятию его в первом чтении, добавив, что для принятия инициативы во втором чтении нужно подготовить предложения с учетом его общественного обсуждения.
Также приводятся слова врио губернатора Виктора Томенко, который заявил: "Если страна перейдет на новые правила, то пенсионеры смогут получать значительно больше, чем сейчас. Если этого не сделать, то среднюю пенсию в 12 тысяч придется так же индексировать всего лишь на уровень инфляции, а хотелось бы больше".
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Республика Алтай в исследовании набрала 9 баллов. Отмечается, что глава региона Александр Бердников, затрагивая тему пенсионного возраста, подчеркнул, что работает с удовольствием и "будет работать, пока физически здоров". "Как у кого подходит пенсионный возраст и начинаешь — "уйди", плачут! "Дайте возможность поработать", и еще, и еще, ну, тут разные позиции. Тут надо правильно людям объяснять", — добавил он. В сообщении говорится, что депутаты Госсобрания проголосовали за законопроект 13 июля.
Также в список регионов с максимальными оценками вошли Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Приморский край, Архангельская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Саратовская и Томская области.
В десятку регионов с минимальной оценкой вошли Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО.
В обзоре сказано, что уровень вовлеченности губернаторов в пенсионную реформу остается ниже, чем у парламентов, но при этом число заявивших о поддержке глав регионов возросло. В целом большинство участников дискуссий положительно отнеслись к законопроекту накануне первого чтения.
Профильный думский комитет одобрил инициативу 17 июля.
Комментарии
В этой стране,вернее,у человекообразных во власти - два уровня инфляции- для ушей быдломассы(3%) и реальный(20% и более)....За идиотов всю страну держат....
А депутаты у людей мнение интересно спрашивали, они вроде народ представляют а не себя.
Я щитаю што Мы лидеры в данной теме!
ранее сегодня я уже писал про мгновенную готовность наших политических депутаток набить себе на ягодицах профиль недимона и герб едра при поступлении команды сверху.
Наконец-то я услышал, что Томенко поддерживает и одобряет пенсионную реформу, что для этого есть все основания, да и Единая Россия его поддерживает.... вот такой губернатор нам и нужен.
no NAME | Спасибо ВО...ДЕ! #2 /cover Ленинград - Патриотка/ -наш ответ трусливым депутатам!
интересно получается 90% народа против а они за, что то в консерватории напутано? как говаривал Жванецкий
Хотел бы посмотреть каменщика, сварщика, подсобного рабочего со стройки, грузчика кто бы хотел работать после 60 лет. Может пойти в хоккей играть в 60 лет за сборную России? Путин же играет.
референдум однозначна, и отставкой правительства.
Требовать надо референдума по этому вопросу.
Ни Петровичю,ни Василичю волноваться о пенсии не стОит-у одного генеральская пенсия,другому норникель пожизненную сумму отвёл. Да и продажа земельных участков и леса неплохая прибавка к жалованью.
Каждый народ имеет то правительство которое ....
... его имеет.
Ну и зачем нам такие наши представители? Страшно далеки они от народа. Надо менять досрочно.
Все жители алтайского края за отмену пенсионной реформы и НДС 20% - несогласные только чиновники.
нет ни одного человека, довольного предстоящей пенсионной реформой, кроме ее организаторов и тех, кто достиг пенсионного возраста
а говорить то можно что угодно