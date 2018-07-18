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Новости

Оба Алтая назвали регионами с "максимальной поддержкой" пенсионной реформы

, ИА "Амител"
Поддержка властей регионов оценивалась по шкале от 0 до 5

Фото: requesto.ru

Республика Алтай и Алтайский край вошли в число регионов с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы среди региональных властей. Об этом сказано в обзоре Фонда "Петербургская политика".

Эксперты оценивали степень публичной солидаризации исполнительной и представительной власти регионов по шкале от 0 до 5.

В составленном рейтинге наш регион набрал 8 баллов. Отмечается, что парламентарии края большинством голосов поддержали законопроект к принятию его в первом чтении, добавив, что для принятия инициативы во втором чтении нужно подготовить предложения с учетом его общественного обсуждения.

Также приводятся слова врио губернатора Виктора Томенко, который заявил: "Если страна перейдет на новые правила, то пенсионеры смогут получать значительно больше, чем сейчас. Если этого не сделать, то среднюю пенсию в 12 тысяч придется так же индексировать всего лишь на уровень инфляции, а хотелось бы больше".

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Республика Алтай в исследовании набрала 9 баллов. Отмечается, что глава региона Александр Бердников, затрагивая тему пенсионного возраста, подчеркнул, что работает с удовольствием и "будет работать, пока физически здоров". "Как у кого подходит пенсионный возраст и начинаешь — "уйди", плачут! "Дайте возможность поработать", и еще, и еще, ну, тут разные позиции. Тут надо правильно людям объяснять", — добавил он. В сообщении говорится, что депутаты Госсобрания проголосовали за законопроект 13 июля.

Также в список регионов с максимальными оценками вошли Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Приморский край, Архангельская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Саратовская и Томская области.

В десятку регионов с минимальной оценкой вошли Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО.

В обзоре сказано, что уровень вовлеченности губернаторов в пенсионную реформу остается ниже, чем у парламентов, но при этом число заявивших о поддержке глав регионов возросло. В целом большинство участников дискуссий положительно отнеслись к законопроекту накануне первого чтения. 

Профильный думский комитет одобрил инициативу 17 июля.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.07.2018 15:28
- гость -

В этой стране,вернее,у человекообразных во власти - два уровня инфляции- для ушей быдломассы(3%) и реальный(20% и более)....За идиотов всю страну держат....

0  0
18.07.2018 15:31
- гость -

А депутаты у людей мнение интересно спрашивали, они вроде народ представляют а не себя.

0  0
18.07.2018 15:32
Даша Сибирячк

Я щитаю што Мы лидеры в данной теме!

0  0
18.07.2018 15:33
- гость -

ранее сегодня я уже писал про мгновенную готовность наших политических депутаток набить себе на ягодицах профиль недимона и герб едра при поступлении команды сверху.

0  0
18.07.2018 15:36
многодетный

Наконец-то я услышал, что Томенко поддерживает и одобряет пенсионную реформу, что для этого есть все основания, да и Единая Россия его поддерживает.... вот такой губернатор нам и нужен.

0  0
18.07.2018 15:41
гость

no NAME | Спасибо ВО...ДЕ! #2 /cover Ленинград - Патриотка/ -наш ответ трусливым депутатам!

0  0
18.07.2018 15:46
-гость-

интересно получается 90% народа против а они за, что то в консерватории напутано? как говаривал Жванецкий

0  0
18.07.2018 15:47
- гость -

Хотел бы посмотреть каменщика, сварщика, подсобного рабочего со стройки, грузчика кто бы хотел работать после 60 лет. Может пойти в хоккей играть в 60 лет за сборную России? Путин же играет.

0  0
18.07.2018 15:54
- гость -

референдум однозначна, и отставкой правительства.

0  0
18.07.2018 15:55
- гость -

Требовать надо референдума по этому вопросу.

0  0
18.07.2018 15:56
- гость -

Ни Петровичю,ни Василичю волноваться о пенсии не стОит-у одного генеральская пенсия,другому норникель пожизненную сумму отвёл. Да и продажа земельных участков и леса неплохая прибавка к жалованью.

0  0
18.07.2018 16:14
- гость -

Каждый народ имеет то правительство которое ....
... его имеет.

0  0
18.07.2018 16:14
Гость

Ну и зачем нам такие наши представители? Страшно далеки они от народа. Надо менять досрочно.

0  0
18.07.2018 16:26
- гость -

Все жители алтайского края за отмену пенсионной реформы и НДС 20% - несогласные только чиновники.

0  0
18.07.2018 16:28
- гость -

нет ни одного человека, довольного предстоящей пенсионной реформой, кроме ее организаторов и тех, кто достиг пенсионного возраста
а говорить то можно что угодно

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