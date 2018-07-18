В день выборов губернатора Алтайского края на участках и в территориальных избирательных комиссиях будет вестись онлайн видеонаблюдение. Об этом рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
"Впервые в Алтайском крае на выборах регионального уровня будет применено видеонаблюдение. На досрочных выборах губернатора прямая онлайн-трансляция будет вестись с 741 избирательного участка, а также из всех 74 территориальных избирательных комиссий края", — прокомментировала глава избиркома.
Начальник управления – руководитель информационного центра ГАС "Выборы" Юрий Сидоров добавил, что для установки камер выбирались наиболее крупные по числу избирателей участки.
Посмотреть онлайн-трансляцию в день голосования сможет любой желающий, для этого будет работать специализированный портал. Все видеозаписи будут сохранены.
"Наличие записи происходящего на избирательном участке с самого момента его открытия, в территориальных избирательных комиссиях при подведении итогов позволяет сделать процедуру голосования максимально прозрачной", — добавила глава избиркома.
Кстати, на сайте госзакупок объявлен конкурс на обеспечение видеонаблюдения в регионе. На каждый участок требуется по две камеры. Начальная (максимальная) стоимость лота — почти 20 млн рублей.
Комментарии
Предлагаю исключить конфликт интересов и не допустить до голосования работников бюджетной сферы.
Ну это же хорошо, значит выборы пройдут честно и открыто.
Выборы губернатора это очень важное событие для жителя алтайского края. Поэтому не нужно лежать дома и давить диван, нужно идти на выборы
Я на выборы пойду обязательно, маму с собой возьму. За кого голосовать буду пока ещё не знаю. Есть время подумать.
Это главное событие сентября 2018. Обязательно нужно следить за ходом голосования и всем происходящим
От ботов уже тошнит!