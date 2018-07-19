Amic.ru и наши партнеры — магазины брендовых товаров Familia - по многочисленным просьбам читателей приняли решение продлить наш летний фотоконкурс.
Хотите выиграть один из трех сертификатов Familia на 1500 рублей? Примите участие в нашем фотоконкурсе "Летнее настроение" — покажите нам свои лучшие наряды на это лето! Спорим, такие фото у вас уже есть?
Мы разыгрываем призы в трех номинациях:
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"Впереди всех трендов" – покажите, что вы в курсе последних тенденций мира моды
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"Летнее настроение" – передайте всю атмосферу и яркость лета с помощью одного наряда
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"Вечная классика" – продемонстрируйте, что вы умеете носить классические ансамбли не хуже новоиспеченной герцогини Сассекской!
Присылайте свои фотографии в летних нарядах с указанием номинации, в которой участвуете, на почту konkurs@amitel.ru до 31 июля 2018 года. С 1 августа на портале Amic.ru откроется голосование, и читатели смогут сами выбрать победителей.
Обратите внимание: один участник конкурса может прислать только одну работу. Присланные фотографии будут опубликованы на портале Amic.ru и в группах портала в соцсетях. Участвуя в конкурсе, вы автоматически признаете, что согласны с данными условиями.
И еще: если вы не войдете в число победителей, не расстраивайтесь – у вас всегда есть возможность сэкономить, ведь в офф-прайс-магазинах Familia продаются одежда, обувь и товары для дома от известных брендов со всего мира с выгодой до 85%. Узнать подробности можно также в группах Familia "ВКонтакте" и в Instagram.
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