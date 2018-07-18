Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы в социальных сетях обсуждают фотографии необычного красного спорткара, который запечатлели во время транспортировки в районе Тальменки.
Снимки машины появились в сообществе Barnaul 22. "Встретил сегодня в Тальменке любопытную машинку. После разговора с водителем автовоза выяснилось, что это самоделка и везут её в Барнаул. Видимо, в ближайшее время будет радовать своим видом прохожих нашего города!" - отмечает автор заметки.
Пользователи социальных сетей уже вовсю обсуждают этот автомобиль. Многие отмечают, что машина явно не создана для наших дорог.
Комментарии
Ещё одного под мост строителей павловский
а вот нафига ей те два секеля сверху сзади на корпусе? АраТюнинх?