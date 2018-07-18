Фото: twitter.com
В Сети появились изображения передних панелей трех новых iPhone, при этом названия моделей пока неизвестны. Изображения появились в Twitter-аккаунте блогера Вениамина Гескина.
Отмечается, что все новинки получат "козырек" от iPhone X. Самые толстые рамки будут у бюджетного смартфона с ЖК-экраном диагональю 6,1 дюйма. У двух других устройств диагональю 5,8 и 6,5 дюйма будут OLED-экраны и рамки меньшего размера.
Напомним, ранее эксперты предрекли моделям iPhone X и iPhone SE исчезновение в связи с выходом новых устройств.
2018 Apple iPhone, iPhone X, iPhone X Plus front panels pic.twitter.com/fGlzRH5Q6x— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 17 июля 2018 г.
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