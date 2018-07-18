Фото: obruchev.mos.ru
Сообщение о смерти молодого мужчины, умершего по дороге из "Бирюзовой Катуни" в Барнаул, стало предметом доследственной проверки.
Как сообщили в краевом управлении СКР, в СМИ со ссылкой на слова жительницы нашего региона появились данные о том, что 17 июля по дороге из особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в краевую столицу скончался ее знакомый.
"По словам автора, накануне молодого человека осматривали медицинские сотрудники, однако оснований для госпитализации не усмотрели. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В рамках проверочных мероприятий следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям медиков на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи мужчине.
Комментарии