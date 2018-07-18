Фото: vesti22.tv
Мумию женщины, которая несколько лет пролежала в квартире, обнаружили в одной из барнаульских многоэтажек, сообщают "Вести 22".
Тело было найдено в квартире дома, расположенного на улице Чкалова.
Жильцы многоэтажки утверждают, что женщину не видели около 10 лет. На ее пропажу никто не обратил внимания. Одни говорят, что женщина была педагогом, другие называют ее врачом.
Также жильцы говорят, что в Москве проживает ее сестра. Вероятно, после того, как соседи перестали ее встречать, подумали, что она уехала к родственникам.
Обнаружить же тело удалось после того, как в квартиру снизу въехали новые соседи, которым было необходимо поменять стояки.
Комментарии
А кто же квартплату 10 лет и налоги платил?
Хотелось бы узнать номер дома, случайно не Чкалова, 57? А кто все эти 10 лет оплачивал коммуналку?
может и не платилась комуналка и налоги?
Автоплатеж подключен? В Швеции так мужчина несколько лет пролежал.
Автоплатеж подключен?
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10 лет назад???
счас то у половины этого нет..
тоже оочень интересен вопрос кто за квартиру платил..
и что 10 лет назад никто запаха не заметил, пока она мумифицировалась?
где родня? короче вопросов тьма, как то все очень странно
Зато, это.. русский народ самый духовный, вот! А духовность - "духовность это когда в любой жизненной ситуации люди по возможности помогают друг другу, бескорыстно. Когда в обществе нет безразличия и равнодушия."
Слабо верится, что такое возможно. Сестра в Москве наверное хорошо живет?
А что вскрыли квартиру?
Сейчас такое питание, что тело не портится. В продуктах антибиотики, консерванты, антиоксиданты.
странно, в частном доме, если в подполе сдохнет мышь или крыса, стоит два месяца невыносимый запах, а тут человек
Они самовольно квартиру вскрыли что ли? Просто так, из за стояков никто не разрешит лезть в чужую квартиру.
18.07.2018 17:54
- гость -
странно, в частном доме, если в подполе сдохнет мышь или крыса, стоит два месяца невыносимый запах, а тут человек
а может у бабушки несколько кошек было и они ее съели?
реклама квартир на ул. Чкалова:
ненавязчивая УК,
хорошая изоляция (все герметично)