Четверг, 19 Июль, 09:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,9
€ 73,13
445761
23°
Обь
243см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Ни пройти и ни проехать: 10 мест Барнаула с самыми большими лужами

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Смотрим карту и запоминаем, где лучше не ходить пешком в городе после дождей

Фото: zbp.ru

Известно, что многие ливневые канализации в Барнауле были построены еще 50-60 лет назад. Старые сети ливневой канализации в зависимости от технического состояния подлежат текущему, капитальному ремонту в рамках ремонта, реконструкции улично-дорожной сети.

Однако на ремонт ливневок необходимы миллиарды рублей. Это почти половина бюджета краевой столицы. Поэтому неудивительно, что после крупных дождей столица региона превращается во вторую Венецию: машины застревают в потоках воды, а люди портят новую обувь и, как следствие, портят свое настроение. В Барнауле много улиц и перекрестков, где ненормально функционирует система ливневой канализации. Однако мы выбрали 10 самых известных и проблемных участков. Смотрим карту и запоминаем, где лучше не ходить пешком в городе после дождей

1. Улица Молодежная в районе пересечения с проспектом Ленина. Самая известная, без преувеличения, лужа города. На зеленый сигнал светофора там иногда просто нельзя пройти. Глава города Сергей Дугин уже пообещал, что осенью все будет исправлено в рамках проекта "Комфортная городская среда".

2. Улица Молодежная на пересечении с улицей Ядринцева. Еще одна лужа в центре, о которой не понаслышке знают все автолюбители.

3. Проспект Строителей в районе стадиона "Локомотив". Разговоры о застройке бывшего стадиона "Локомотив" в центре Барнаула приутихли. Возможно, если компания, связанная с Евгением Ракшиным, все-таки построит там несколько многоэтажек, то система отвода воды будет исправлена. Сейчас же ливневка нуждается в ремонте. По пешеходному переходу на перекрестке между "Локомотивом" и "КДМ" иногда просто невозможно пройти.

4. Улица Антона Петрова на участке от улицы Телефонной до улицы Малахова. Целый участок улицы постоянно в воде. В том числе из-за неправильного уклона дорожного полотна.

5. Павловский тракт на пересечениях с улицами Попова и Малахова. Абсолютный топ нашего рейтинга. Именно там стоят автолюбители в жутких пробках во время дождя. Иногда вода даже скрывает капоты автомобилей. Видео, как они тонут в потоке, каждый раз облетают интернет. Если решите поехать во время осадков по этим участкам — берите с собой надувные лодки.

6. Улица Советской Армии на участке от Телефонной до улицы Малахова.

7. Проспект Красноармейский на пересечении с улицей Ползунова. Еще одно место в исторической части города. Проблему решат уже в 2019 году путем строительства новой ливневой системы.

8. Проспект Ленина на пересечении с улицей Аносова. Напротив ДК "Сибэнергомаш" всегда лужи. Любопытно, что этот участок дороги долгое время хотят реконструировать, попутно решая вопрос с ливневками.

9. Улица Молодежная на пересечении с проспектом Красноармейским. Еще один проблемный участок. В мэрии решат проблему с пешеходным переходом уже осенью.

10. Проспект Космонавтов в районе завода РТИ. Куда же без района Поток в нашем рейтинге. Как известно, туда стекает не только вода после дождя.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.07.2018 08:44
- гость -

Разговоры о застройке бывшего стадиона "Локомотив" в центре Барнаула приутихли.

а чего говорить то, если стройка во всю идет?


Возможно, если компания, связанная с Евгением Ракшиным, все-таки построит там несколько многоэтажек, то система отвода воды будет исправлена.

за счет Ракшина что ли??

0  0
19.07.2018 08:52
Алексей

А как же вечная лужа на новом рынке?
во времена оные разливалась от выставочного зала до сберкассы.
сейчас чуть меньше.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:07
Светофоры вновь отключили на проспекте Космонавтов в Барнауле 0
09:00
Проекция данных на лобовое стекло в новом Volkswagen Touareg 0
08:55
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма 0
08:41
Российские ученые создали два прототипа "летающего автомобиля" 0
08:21
Сбербанк назвал крупнейшие киберугрозы для граждан РФ 1
08:17
Гипноз, опыты с сухим льдом, рисунки светом: где в Барнауле развлечь детей 0
08:06
Интерактивная прогулка: увидеть "Веселкино" и получить сюрприз 0
07:50
Имплантация зубов: что невозможно для одних, привычная работа для других 0
07:40
Ничего не пропустить: полная программа "Шукшинских дней на Алтае" 0
07:34
Фанатам чистоты: как выгодно купить высокоэффективную технику для уборки 0
07:22
Дом с соснами и бассейном на террасе продают в Барнауле за 17,9 млн рублей 0
07:16
Лето, мода, кураж: участвуй в фотоконкурсе на Amic.ru и выигрывай призы 0
07:03
Ни пройти и ни проехать: 10 мест Барнаула с самыми большими лужами 2
06:48
"Чем старше человек, тем больше ему лет": Виталию Кличко исполнилось 47 5
06:32
Легендарная Олимпиада-80: фотографии с церемонии открытия 0
06:23
30-градусную жару с грозами прогнозируют в Алтайском крае 19 июля 0
06:14
Выставка работ от архитекторов со всей Сибири открылась в Барнауле 0
06:01
Полуторамесячная стабильность: цены на бензин на Алтае "спят" с начала июня 1
05:06
Киев попросил Вашингтон разъяснить детали переговоров США и РФ по Украине 0
04:05
МОК добавил пять новых дисциплин в программу зимних Игр-2022 0
03:05
Редкую "птицу счастья" спасли сотрудники приморского заповедника 0
02:04
150 музыкальных групп выступят на рок-фестивале "Нашествие" 0
01:05
Неизвестные похитили 10 миллионов рублей из офиса микрозаймов в Москве 1
00:03
Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для россиян 1
23:51
Ученые впервые получили сверхчеткие фотографии Нептуна 1
23:31
Глава ВЭБ: счастье россиянина не зависит от площади его жилья 0
23:11
СМИ: обвиняемой в США в шпионаже уроженке Барнаула грозит до 15 лет тюрьмы 1
22:48
Путин поддержал распространение технологии паспорта болельщика 0
22:28
МИД РФ о задержании Бутиной в США: "Это откровенный политический заказ" 3
22:09
В Сети обратили внимание на лицо Меланьи Трамп после рукопожатия с Путиным 1
21:49
Уровень безработицы в России составил почти 5% 0
21:25
Более 50 детей отравились в поезде, следовавшем из Москвы в Кисловодск 0
21:13
Кадыров предложил Слепакову написать песню на его стихи о ЧМ-2018 0
20:48
Военные России попросили прощения за учения со стрельбой в армянском селе 0
20:28
Пассажир разбившегося в ЮАР лайнера заснял на видео момент падения 1
20:09
В Барнауле разыскивают очевидцев ДТП с участием иномарки и "семерки" 4
19:48
АТОР: почти 80% французских болельщиков хотят вернуться в РФ как туристы 0
19:16
Названа причина смерти экс-солиста группы "Доктор Ватсон" 1
19:08
Коротко о главном: пенсионная реформа, "Аптека Крюгеръ" и выборы online
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 июля
18:49
Жительница Новосибирска украла 18 миллионов рублей с помощью бедняков 0
18:29
Ремонт дороги к алтайскому селу завершили раньше срока 0
18:12
Жириновский хочет взыскать с ЕС €1 трлн за строительство коммунизма в РФ 7
17:50
Чемпионат мира по футболу принес бюджету России свыше 850 миллиардов рублей 6
17:47
Томенко обсудил с бизнесменами Алтая проблемы развития предпринимательства 0
17:33
Прокуратура: школы в Горном Алтае незаконно эксплуатируют водяные скважины 3
17:22
Минпромторг рассказал, что государство будет дарить при рождении ребенка 1
17:12
Скоро на улицах Барнаула: на подъезде к городу замечен необычный спорткар 9
17:03
Почти два миллиона рублей получат районы, пострадавшие от урагана на Алтае 0
16:48
Мэрия Бийска решила отреставрировать музей Бианки за 15 миллионов рублей 1
16:34
Россияне назвали Дзюбу и Акинфеева лучшими игроками ЧМ по футболу 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.