Фото: zbp.ru
Известно, что многие ливневые канализации в Барнауле были построены еще 50-60 лет назад. Старые сети ливневой канализации в зависимости от технического состояния подлежат текущему, капитальному ремонту в рамках ремонта, реконструкции улично-дорожной сети.
Однако на ремонт ливневок необходимы миллиарды рублей. Это почти половина бюджета краевой столицы. Поэтому неудивительно, что после крупных дождей столица региона превращается во вторую Венецию: машины застревают в потоках воды, а люди портят новую обувь и, как следствие, портят свое настроение. В Барнауле много улиц и перекрестков, где ненормально функционирует система ливневой канализации. Однако мы выбрали 10 самых известных и проблемных участков. Смотрим карту и запоминаем, где лучше не ходить пешком в городе после дождей
1. Улица Молодежная в районе пересечения с проспектом Ленина. Самая известная, без преувеличения, лужа города. На зеленый сигнал светофора там иногда просто нельзя пройти. Глава города Сергей Дугин уже пообещал, что осенью все будет исправлено в рамках проекта "Комфортная городская среда".
2. Улица Молодежная на пересечении с улицей Ядринцева. Еще одна лужа в центре, о которой не понаслышке знают все автолюбители.
3. Проспект Строителей в районе стадиона "Локомотив". Разговоры о застройке бывшего стадиона "Локомотив" в центре Барнаула приутихли. Возможно, если компания, связанная с Евгением Ракшиным, все-таки построит там несколько многоэтажек, то система отвода воды будет исправлена. Сейчас же ливневка нуждается в ремонте. По пешеходному переходу на перекрестке между "Локомотивом" и "КДМ" иногда просто невозможно пройти.
4. Улица Антона Петрова на участке от улицы Телефонной до улицы Малахова. Целый участок улицы постоянно в воде. В том числе из-за неправильного уклона дорожного полотна.
5. Павловский тракт на пересечениях с улицами Попова и Малахова. Абсолютный топ нашего рейтинга. Именно там стоят автолюбители в жутких пробках во время дождя. Иногда вода даже скрывает капоты автомобилей. Видео, как они тонут в потоке, каждый раз облетают интернет. Если решите поехать во время осадков по этим участкам — берите с собой надувные лодки.
6. Улица Советской Армии на участке от Телефонной до улицы Малахова.
7. Проспект Красноармейский на пересечении с улицей Ползунова. Еще одно место в исторической части города. Проблему решат уже в 2019 году путем строительства новой ливневой системы.
8. Проспект Ленина на пересечении с улицей Аносова. Напротив ДК "Сибэнергомаш" всегда лужи. Любопытно, что этот участок дороги долгое время хотят реконструировать, попутно решая вопрос с ливневками.
9. Улица Молодежная на пересечении с проспектом Красноармейским. Еще один проблемный участок. В мэрии решат проблему с пешеходным переходом уже осенью.
10. Проспект Космонавтов в районе завода РТИ. Куда же без района Поток в нашем рейтинге. Как известно, туда стекает не только вода после дождя.
Комментарии
Разговоры о застройке бывшего стадиона "Локомотив" в центре Барнаула приутихли.
а чего говорить то, если стройка во всю идет?
Возможно, если компания, связанная с Евгением Ракшиным, все-таки построит там несколько многоэтажек, то система отвода воды будет исправлена.
за счет Ракшина что ли??
А как же вечная лужа на новом рынке?
во времена оные разливалась от выставочного зала до сберкассы.
сейчас чуть меньше.