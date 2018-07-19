Проекция данных на лобовое стекло в новом Volkswagen Touareg

- Проекция данных на лобовое стекло является продолжением цифровой приборной панели
- Водитель может настраивать проецируемое изображение в соответствии со своими предпочтениями
Innovision Cockpit (Инновижн Кокпит) в новом Touareg(Туарэк) представляет собой полностью цифровой интерактивный интерфейс, взгляд в будущее в отношении органов управления автомобилем. Проекция данных на лобовое стекло является продолжением приборной панели и отображает самую важную информацию на лобовом стекле в поле зрения водителя.
Данные о скорости автомобиля, ее ограничениях и другая информация, а также визуальные указания навигационной системы проецируются на ветровое стекло таким образом, что водитель видит их непосредственно перед автомобилем, то есть на дороге. Благодаря этому информация всегда находится в поле зрения, позволяя водителю полностью сконцентрироваться на управлении автомобилем. С технической точки зрения данные отображаются на прозрачном дисплее на ветровом стекле. Это самый большой проекционный экран, предлагаемый для автомобилей марки Volkswagen: его размер составляет 217 × 88 мм.
Водитель может настраивать оптимальное положение проекции по высоте и ее информационное наполнение. Так, помимо скорости автомобиля и навигационных данных, на экране можно разместить предупреждения (например, о превышении максимально допустимой скорости). Кроме того, на дисплей можно вывести данные активных в настоящий момент систем помощи водителю. На лобовом стекле может отображаться информация адаптивного круиз-контроля (ACC) и ассистента контроля дистанции спереди, а также системы ночного видения Night Vision (Найт вижн — "ночное видение" — прим. ред.), ассистента движения по полосе Lane Assist(Лэйн Ассист) и системы мониторинга "слепых" зон Side Assist(Сайд Ассист). Наконец, водитель может регулировать настройки яркости и выбирать цветовую гамму дисплея. Яркость проекции, выбранная водителем, корректируется автоматически в зависимости от уровня внешней освещенности.
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