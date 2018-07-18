Фото: livejournal.com
Лучшими игроками чемпионата мира по футболу, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, россияне чаще всего называют футболистов национальной команды Игоря Акинфеева и Артема Дзюбу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что голкипер получил 19% голосов, а Дзюба — 13%. Иностранных игроков россияне называли реже: Лука Модрич получил всего 5%, Килиан Мбаппе — 2%, Криштиану Роналду — 1%.
Сообщается, что 72% жителей страны следили за трансляциями матчей ЧМ-2018, который завершился в минувшее воскресенье, 15 июля.
Финал, в котором участвовали сборные Франции и Хорватии, посмотрели почти половина (54%) россиян.
Опрос проводился в понедельник, 16 июля. В нем приняли участие свыше 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Комментарии
Я прямо влюбилась в Дзюбу, такой он клевый, темпераментный...
Прочитала в интернете о нем все!
Повезло его жене, он просто красавчик!
72% жителей страны следили за трансляциями матчей ЧМ-2018
Как это посчитали? Это 82 миллиона человек
Приятно, что Головин в Челси идет
малафей красава
Болельщица 16:45? ну вы даете, он же по пояс деревянный lol