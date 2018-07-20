Пятница, 20 Июль, 09:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,27
€ 73,48
455457
26°
Обь
233см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Volkswagen – самая инновационная марка 2018 года

, ИА "Амител"
Volkswagen в третий раз стал лауреатом премии Plus X Award в сфере инноваций

  • Модели Polo (Поло), T-Roc (Ти-Рок), Touareg (Туарэг), Atlas Tanoak (Атлас Таноак) и I.D. VIZZION (Ай ди Вижн) признаны победителями в категории "Продукт года 2018"
  • Volkswagen назван лучшей автомобильной маркой 2018 года

Команда Volkswagen под руководством шеф-дизайнера Клауса Бишоффа (Klaus Bischoff) получила награду Plus X Award (Награда Плюс Х — прим.ред.) как самая инновационная марка.

"Мы рады, что можем предложить нашим клиентам высокие стандарты во всем – от гармоничного дизайна и интуитивно понятного управления до качества материалов и их исполнения. Третья награда в категории "Самая инновационная марка" стала еще одним подтверждением прогрессивности Volkswagen", – отметил г-н Бишофф в рамках церемонии награждения.

Жюри особенно выделило модели Polo, T-Roc и Touareg, а также концепты Atlas Tanoak и I.D. VIZZION, присудив им звание "Лучший продукт" в соответствующих категориях. В этом году автомобили марки 26 раз получили признание жюри, в связи с чем Volkswagen стал победителем и назван "Лучшей автомобильной маркой 2018" в категории автопроизводителей.

"На протяжении многих лет Volkswagen объединяет в себе неповторимый дизайн и инновационные технологии. И в этом году марка в очередной раз стала фаворитом премии Plus X Award с автомобилями различных сегментов и передовыми концептами", – отметил председатель жюри Франк Крайф (Frank Kreif).

Начиная с 2004 года премия Plus X Award присуждается брендам за достижения в отношении качества и выдающихся характеристик продукции в области технологий, развития спорта и повышения уровня жизни. Участники оцениваются независимым международным жюри, в состав которого в этом году вошли эксперты из 26 разных отраслей экономики.

Звание "Самая инновационная марка" – высочайшая награда премии Plus X Award. Жюри присуждает ее тем, чья продукция стала победителем большинства номинаций, и претенденту, получившему звание "Лучшая автомобильная марка".

АлтайЕвроМоторс
г. Барнаул,
ул. Попова, 165
Подробности по телефону: 8 (3852) 23-00-00
Часы работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:24
Автомобиль сгорел у гимназии №42 в центре Барнаула в ночь на 20 июля 1
09:13
Центробанку предложили печатать Путина на пятитысячных купюрах 3
09:02
Рабочие поймали ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа 0
08:55
Пенсионную реформу пообещали вновь широко обсудить в регионах 5
08:38
Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot "фишкой финала" 1
08:18
Россиянин занял второе место в конкурсе фотографий, сделанных на iPhone 0
08:06
Volkswagen – самая инновационная марка 2018 года 0
07:50
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 июля 1
07:34
Блюда из кабачков, которые должен попробовать каждый 2
07:22
Восемь за, двое против: как по пенсионной реформе голосовали депутаты Алтая 16
07:15
"Порядок в городе": как в Новоалтайске сдали первую дорогу по проекту БКД 0
07:03
Квартиру с балконом-кабинетом и фитобочкой продают в Барнауле за 8,8 млн 0
06:48
Природа, не тронутая человеком: почему алтайские туристы едут в Монголию 0
06:32
Преображение Нагорного парка в Барнауле продолжается 0
06:23
Сладко, но страшно: подборка неудавшихся тортов 0
06:14
Сухо и жарко: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 июля 0
06:01
Почему в Барнауле так и не ввели систему оплаты проезда картой Сбербанка 6
05:03
Путин упразднил три президентских совета 0
04:07
Джеймс Бонд впервые за 20 лет сразится со злым русским 0
03:05
Российского бизнесмена похитили в Абхазии 1
02:04
В Казахстане возбудили уголовное дело после смерти фигуриста Дениса Тена 0
01:03
Чиновника Минобороны Куксина арестовали по делу о взятке в 11 млн рублей 0
00:09
Павел Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей 0
23:48
Трамп с нетерпением ждет второй встречи с Путиным 0
23:28
СМИ: AliExpress начнет доставлять товары в России в день заказа 0
23:13
Пожилая москвичка заявила, что ей выдали в банке купюры "банка приколов" 1
22:58
Украинским пограничникам приказали готовиться к "возвращению" Донбасса 1
22:32
Пострадавшие от подмены 40 лет назад пермячки получат по миллиону рублей 0
22:06
Аварийность на федеральных трассах в Алтайском крае сократилась на 23% 1
21:49
Авиакомпании за время мундиаля в России перевезли около 16 млн пассажиров 0
21:27
Египетские ученые нашли в черном саркофаге три мумии 2
21:11
Более 200 жителей Алтая представили к государственным и краевым наградам 0
20:53
Опубликовано видео падения с высоты участницы шоу талантов в США 2
20:31
Журнал Time поместил на обложку Путина и Трампа в одном лице 0
20:12
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи умер от ножевого ранения в Казахстане 0
19:47
Госдума приняла закон об интернет-агрегаторах 0
19:21
Двое рабочих в Ленобласти поймали у земли выпавшего из окна ребенка 0
19:08
Коротко о главном: пенсионная реформа, пожар на шинном заводе и наши лужи
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 июля
18:55
В РЖД сообщили об украденных болельщиками ЧМ одеялах и подстаканниках 2
18:34
Операция по вскрытию черного саркофага началась в Египте 1
18:12
Дума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении 18
17:57
Выставка фоторабот конкурса от National Geographic работает в Барнауле 0
17:34
Житель Новоалтайска выкинул наркотики с балкона на глазах у полиции 0
17:23
Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу "Зимней вишни" 2
17:12
Угроза схода селей, камнепадов и лавин возросла в горах Алтая из-за дождей 0
17:03
Барнаульцев приглашают на рок-фестиваль в Парке спорта 3
16:50
Барнаулец идет под суд за попытку дать взятку полицейскому 5
16:33
Россия разрабатывает ответные санкции для Украины 1
16:21
Скоро на дорогу валить будут: жители жалуются на "заросшую" мусором Власиху 3
16:14
Опубликовано видео учебных пусков российских ракет "Кинжал" 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.