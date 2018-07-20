Volkswagen – самая инновационная марка 2018 года

- Модели Polo (Поло), T-Roc (Ти-Рок), Touareg (Туарэг), Atlas Tanoak (Атлас Таноак) и I.D. VIZZION (Ай ди Вижн) признаны победителями в категории "Продукт года 2018"
- Volkswagen назван лучшей автомобильной маркой 2018 года
Команда Volkswagen под руководством шеф-дизайнера Клауса Бишоффа (Klaus Bischoff) получила награду Plus X Award (Награда Плюс Х — прим.ред.) как самая инновационная марка.
"Мы рады, что можем предложить нашим клиентам высокие стандарты во всем – от гармоничного дизайна и интуитивно понятного управления до качества материалов и их исполнения. Третья награда в категории "Самая инновационная марка" стала еще одним подтверждением прогрессивности Volkswagen", – отметил г-н Бишофф в рамках церемонии награждения.
Жюри особенно выделило модели Polo, T-Roc и Touareg, а также концепты Atlas Tanoak и I.D. VIZZION, присудив им звание "Лучший продукт" в соответствующих категориях. В этом году автомобили марки 26 раз получили признание жюри, в связи с чем Volkswagen стал победителем и назван "Лучшей автомобильной маркой 2018" в категории автопроизводителей.
"На протяжении многих лет Volkswagen объединяет в себе неповторимый дизайн и инновационные технологии. И в этом году марка в очередной раз стала фаворитом премии Plus X Award с автомобилями различных сегментов и передовыми концептами", – отметил председатель жюри Франк Крайф (Frank Kreif).
Начиная с 2004 года премия Plus X Award присуждается брендам за достижения в отношении качества и выдающихся характеристик продукции в области технологий, развития спорта и повышения уровня жизни. Участники оцениваются независимым международным жюри, в состав которого в этом году вошли эксперты из 26 разных отраслей экономики.
Звание "Самая инновационная марка" – высочайшая награда премии Plus X Award. Жюри присуждает ее тем, чья продукция стала победителем большинства номинаций, и претенденту, получившему звание "Лучшая автомобильная марка".
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