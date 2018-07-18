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Факты нарушения требований федерального законодательства о недрах выявила в Шебалинском районе Республики Алтай региональная прокуратура.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что образовательными учреждениями эксплуатируются скважины водоснабжения, на которые отсутствуют разрешительные документы.
"Незаконное использование недр без получения соответствующего разрешения ведет к неисполнению норм по охране окружающей природной среды, отсутствию соответствующего учета добываемых природных ресурсов, несоблюдению санитарных требований по предотвращению загрязнения санитарной зоны источника водоснабжения, истощению водных подземных природных ресурсов и иным негативным последствиям", — констатируют в прокуратуре.
В связи с выявленными нарушениями со стороны правоохранительного ведомства было подготовлено 10 исковых заявлений об обязании образовательных учреждений получить в установленном законом порядке лицензии на недропользование для законной добычи подземных вод.
Комментарии
нужно срочно продавать бутилированную воду!
идио- абсурдо- кратия.
Ну так и дайте предписание Департаменту по недропользованию незамедлительно обеспечить образовательные учреждения необходимыми разрешительными документами. До начала учебного года чтобы или воду туда провели или скважины поставили на учет. Причем не школы чтобы отвечали за этот ваш могутные документозаворот, а сами разрешители.
Так будет справедливо, я полагаю.