Счастье детей — это, пожалуй, самое важное в жизни. Зачастую самые простые вещи делают детей счастливыми — это время, проведенное с семьей.
От души повеселиться и провести время с ребенком можно в городе развлечений "Веселкино". Батуты для детей и взрослых, футбол и стритбол, игровые автоматы и даже тюбинг — это далеко не все, что ждет вас в городе развлечений.
Предлагаем вам вместе с вашим ребенком "побродить" по городу интерактивно, а для тех, кто пройдет "квест" до самого конца, мы подготовили специальный сюрприз.
Начнем?
* сроки проведения акции: до 31 августа 2018 года, подробности по телефону: +7 (3852) 579-479
Город развлечений "Веселкино"
пр-т Строителей, 117
ТРЦ GALAXY
3-й этаж
Ежедневно с 10.00 до 22.00
+7 (3852) 579-479
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