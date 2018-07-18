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1,9 миллиона рублей выделено двум районам Алтайского края, которые пострадали от урагана 19 июня текущего года. Распоряжение подписал врио губернатора региона Виктор Томенко, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на пресс-службу главы региона.
Уточняется, что Крутихинский район получит 1 миллион 50 тысяч рублей помощи, а Первомайский — 870 тысяч рублей. Деньги пойдут на ремонт объектов муниципальной собственности.
Напомним, 19 июня на регион обрушились ураганный ветер, дождь и град. В ряде сел сорвало кровли со строений, повалило деревья, были разрушены заборы и повреждены надворные постройки. Градом были частично уничтожены посевы на многих огородах.
Из-за ливней и шквалистого ветра аварии происходили на сетях в самых разных районах. Первыми под удар стихии попали линии электропередачи в Волчихинском и Шипуновском районах, затем ураган прошел по территории Кулундинских и Северных электросетей, а к ночи бушевал в Барнауле, после чего повернул на северо-восток.
Издание пишет, что, в частности, смерч обрушился на село Буян Крутихинского района. Очевидцы отмечали, что ветер сорвал часть кровли со здания школы и выбил часть окон. Аналогичные повреждения получил Дом культуры. Кроме этого, пострадали и дома местных жителей.
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