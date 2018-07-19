Фото: yandex.ru
Грозы и 30-градусную жару прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 19 июля.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, в предгорных районах в этот день местами ожидаются дождь, гроза, в утренние часы местами туман.
Днем в регионе будет +25…+30 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
В Барнауле без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +25…+27 градусов. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.
Читайте также: Аномальная жара и грозы покидают Алтайский край
В крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Комментарии