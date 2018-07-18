Фото: roddom10.ru
Минпромторг составил список из 12 предметов, которые собираются выдавать родителям новорожденных как подарок от государства. Об этом пишут "Известия".
В предварительный список попали одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки. Итоговый список будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.
По словам главы пресс-службы ведомства Залины Корниловой, министерство проанализировало "возможности российских производителей, которые выпускают товары для новорожденных", и выяснило, что отечественная промышленность может обеспечить данную программу.
Отмечается, что подарки с принадлежностями для младенцев уже вручают в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях. Набор состоит из 44 предметов, включая одежду, пеленки, одеяло, косметику и средства ухода, комплект для купания и термометры.
Комментарии
Супер!!!