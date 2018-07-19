23 июля в Алтайском крае стартует Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", официальное открытие которого пройдет 24 июля. В регион вновь съедутся тысячи гостей, в том числе звезды кино, эстрады и знаменитые писатели современности. Для того, чтобы из года в год фестиваль привлекал к себе внимание, его организаторы стремятся составить программу праздника таким образом, чтобы она была яркой и запоминающейся. Так, в 2018-м в рамках "Шукшинских дней" подготовлено более 60 мероприятий, среди которых встречи с хедлайнерами фестиваля, мастер-классы и показы фильмов. Кстати, в рамках Шукшинского кинофестиваля в этом году будут впервые работать десять киноплощадок вне Барнаула.
Чтобы вы не пропустили ничего интересного, редакция Amic.ru составила интерактивную карту, включающую полную программу фестивальных мероприятий региона.
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