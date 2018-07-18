Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с представителями алтайского бизнеса в среду, 18 июля. Они обсудили эффективность выстроенных взаимоотношений между бизнесом, властью и общественностью, созданных условий для работы малого и среднего бизнеса.
"Все ли наши цели выполняются, все ли делается для их реализации, есть ли потенциал к развитию. Кроме того, это направление в ближайшее время станет национальным проектом, который будет утверждён на уровне РФ и в последующем дойдет до регионов. Потребуются новые подходы, инструменты решения вопросов нашего предпринимательства, в том числе касающиеся настройки системы взаимоотношений: бизнес-власть, бизнес-общество", — сказал Виктор Томенко.
Он подчеркнул, что сегодня власть настроена слушать, вникать и искать решение нерешенных вопросов.
По словам врио главы региона, надо сразу пресекать негативные факторы, которые мешают идти к цели.
Руководители деловых общественных объединений положительно оценили совместную с органами власти работу в области оптимизации налоговой нагрузки, формирования и реализации дорожных карт для создания благоприятных условий для ведения своего дела, подключения предпринимательских объектов к инженерной инфраструктуре, участия бизнеса в государственных закупках. Они считают необходимым пересмотреть решения для улучшения инвестиционной деятельности, снижения финансовой нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса.
Руководитель реготделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Юрий Матвейко затронул тему юридической регистрации предприятий края в других регионах страны, которые фактически работают на территории нашего региона.
"Если они вернутся в край, от этого регион только выиграет", — считает он.
Виктор Томенко также напомнил о формировании программы социально-экономического развития региона и призвал бизнес-сообщество участвовать в ее формировании. По его словам, программа может стать стратегическим документом для малого и среднего бизнеса.
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