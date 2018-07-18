Фото: gorod54.biz
Проведение ЧМ по футболу принесло в российский бюджет свыше 850 миллиардов рублей. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Она отметила, что турнир в России стал самым дорогим по организации. "Он принес России более 850 млрд рублей, что составляет около 1% ВВП. Исходя из сумм, мы почти полностью перекрыли затраты на проведение мундиаля", — цитирует агентство слова Ломидзе.
По ее словам, за время чемпионата города мундиаля посетили 5,7 миллиона болельщиков, половина из которых являлась иностранцами. Ломидзе добавила, что турпоток в города проведения турнира заметно увеличился.
"В Казани более 50% гостей в течение месяца — иностранные туристы. Калининград отмечает рост в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнули в АТОР.
Напомним, ранее стало известно, что Москва за время ЧМ-2018 заработала порядка 19 миллиардов рублей. Столицу посетили порядка 4 миллионов человек.
Комментарии
Вранье?! Почему тогда пенсов собираются обуть - избыток денег в бюджете?
О, экономисты с 9ти классным образованием подтянулись... Так вы сразу пишите программу экономического развития России. Что ж вы диван просиживаете?
Такие умы пропадают зря....