Четверг, 19 Июль, 09:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,9
€ 73,13
445761
23°
Обь
243см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Дом с соснами и бассейном на террасе продают в Барнауле за 17,9 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 290 квадратных метров находится на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Элитный коттедж площадью 290 квадратных метров продают в экологически чистом районе Барнаула на Змеиногорском тракте за 17,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом находится на участке площадью 10 соток, на котором выполнен ландшафтный дизайн с сохранением многолетних сосен и имеется детская игровая зона, а также беседка для барбекю.

К дому пристроена отапливаемая терраса, на которой расположены бассейн, сауна и зимний сад.

В самом доме находятся гостиная с камином, кухонная зона, большой холл с красивой лестницей, три просторные спальни, два санузла, хозяйственные помещения.

Имеется большой гараж и спортивный зал на цокольном этаже. Во всех комнатах выполнен качественный ремонт.

Кроме того, покупателю обещают дополнительный земельный участок площадью семь соток, где расположен ангар для хранения мототехники.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:07
Светофоры вновь отключили на проспекте Космонавтов в Барнауле 0
09:00
Проекция данных на лобовое стекло в новом Volkswagen Touareg 0
08:55
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма 0
08:41
Российские ученые создали два прототипа "летающего автомобиля" 0
08:21
Сбербанк назвал крупнейшие киберугрозы для граждан РФ 1
08:17
Гипноз, опыты с сухим льдом, рисунки светом: где в Барнауле развлечь детей 0
08:06
Интерактивная прогулка: увидеть "Веселкино" и получить сюрприз 0
07:50
Имплантация зубов: что невозможно для одних, привычная работа для других 0
07:40
Ничего не пропустить: полная программа "Шукшинских дней на Алтае" 0
07:34
Фанатам чистоты: как выгодно купить высокоэффективную технику для уборки 0
07:22
Дом с соснами и бассейном на террасе продают в Барнауле за 17,9 млн рублей 0
07:16
Лето, мода, кураж: участвуй в фотоконкурсе на Amic.ru и выигрывай призы 0
07:03
Ни пройти и ни проехать: 10 мест Барнаула с самыми большими лужами 2
06:48
"Чем старше человек, тем больше ему лет": Виталию Кличко исполнилось 47 5
06:32
Легендарная Олимпиада-80: фотографии с церемонии открытия 0
06:23
30-градусную жару с грозами прогнозируют в Алтайском крае 19 июля 0
06:14
Выставка работ от архитекторов со всей Сибири открылась в Барнауле 0
06:01
Полуторамесячная стабильность: цены на бензин на Алтае "спят" с начала июня 1
05:06
Киев попросил Вашингтон разъяснить детали переговоров США и РФ по Украине 0
04:05
МОК добавил пять новых дисциплин в программу зимних Игр-2022 0
03:05
Редкую "птицу счастья" спасли сотрудники приморского заповедника 0
02:04
150 музыкальных групп выступят на рок-фестивале "Нашествие" 0
01:05
Неизвестные похитили 10 миллионов рублей из офиса микрозаймов в Москве 1
00:03
Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для россиян 1
23:51
Ученые впервые получили сверхчеткие фотографии Нептуна 1
23:31
Глава ВЭБ: счастье россиянина не зависит от площади его жилья 0
23:11
СМИ: обвиняемой в США в шпионаже уроженке Барнаула грозит до 15 лет тюрьмы 1
22:48
Путин поддержал распространение технологии паспорта болельщика 0
22:28
МИД РФ о задержании Бутиной в США: "Это откровенный политический заказ" 3
22:09
В Сети обратили внимание на лицо Меланьи Трамп после рукопожатия с Путиным 1
21:49
Уровень безработицы в России составил почти 5% 0
21:25
Более 50 детей отравились в поезде, следовавшем из Москвы в Кисловодск 0
21:13
Кадыров предложил Слепакову написать песню на его стихи о ЧМ-2018 0
20:48
Военные России попросили прощения за учения со стрельбой в армянском селе 0
20:28
Пассажир разбившегося в ЮАР лайнера заснял на видео момент падения 1
20:09
В Барнауле разыскивают очевидцев ДТП с участием иномарки и "семерки" 4
19:48
АТОР: почти 80% французских болельщиков хотят вернуться в РФ как туристы 0
19:16
Названа причина смерти экс-солиста группы "Доктор Ватсон" 1
19:08
Коротко о главном: пенсионная реформа, "Аптека Крюгеръ" и выборы online
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 июля
18:49
Жительница Новосибирска украла 18 миллионов рублей с помощью бедняков 0
18:29
Ремонт дороги к алтайскому селу завершили раньше срока 0
18:12
Жириновский хочет взыскать с ЕС €1 трлн за строительство коммунизма в РФ 7
17:50
Чемпионат мира по футболу принес бюджету России свыше 850 миллиардов рублей 6
17:47
Томенко обсудил с бизнесменами Алтая проблемы развития предпринимательства 0
17:33
Прокуратура: школы в Горном Алтае незаконно эксплуатируют водяные скважины 3
17:22
Минпромторг рассказал, что государство будет дарить при рождении ребенка 1
17:12
Скоро на улицах Барнаула: на подъезде к городу замечен необычный спорткар 9
17:03
Почти два миллиона рублей получат районы, пострадавшие от урагана на Алтае 0
16:48
Мэрия Бийска решила отреставрировать музей Бианки за 15 миллионов рублей 1
16:34
Россияне назвали Дзюбу и Акинфеева лучшими игроками ЧМ по футболу 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.