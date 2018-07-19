Фото: avito.ru
Элитный коттедж площадью 290 квадратных метров продают в экологически чистом районе Барнаула на Змеиногорском тракте за 17,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом находится на участке площадью 10 соток, на котором выполнен ландшафтный дизайн с сохранением многолетних сосен и имеется детская игровая зона, а также беседка для барбекю.
К дому пристроена отапливаемая терраса, на которой расположены бассейн, сауна и зимний сад.
В самом доме находятся гостиная с камином, кухонная зона, большой холл с красивой лестницей, три просторные спальни, два санузла, хозяйственные помещения.
Имеется большой гараж и спортивный зал на цокольном этаже. Во всех комнатах выполнен качественный ремонт.
Кроме того, покупателю обещают дополнительный земельный участок площадью семь соток, где расположен ангар для хранения мототехники.
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