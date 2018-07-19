Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
18 июля в Барнауле в выставочном зале музея "Город" прошло открытие экспозиции смотра-конкурса "Архитектурные произведения 2015-2018 гг. Постройки и проекты". Выставка проходит в рамках XVIII архитектурного фестиваля "Зодчество в Сибири — 2018". Стоит отметить, что данное мероприятие проходит в Алтайском крае впервые и нацелено на обмен опытом в строительной сфере. Помимо архитектурных проектов, на выставке представлено детское художественное творчество.
"Зодчество в Сибири" будет идти несколько дней, в течение которых на различных площадках будут организованы мастер-классы, лекции и круглые столы.
Подробнее о фестивале читайте в ближайшее время на Amic.ru, а пока можете посмотреть в нашем фоторепортаже, как прошло открытие выставки архитектурных проектов.
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