Фото: jpgazeta.ru
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский предложил подать к Европейскому союзу иск на один триллион евро за использование территории России для эксперимента по строительству коммунизма. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат добавил, что эксперимент Евросоюза "привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку", добавив, что ЕС должен заплатить русскому народу за использование территории страны.
Жириновский подчеркнул, что в странах Запада распространена практика защиты интересов, включая имущественные, в судах. Он считает, что России нужно пойти таким же путем.
Комментарии
Генеральным подрядчиком был Ульянов Ленин.
Проектная документация была составлена Марксом Энгельсом.
1. Когда Россия заплатит за проектную документацию?
2. Когда Россия получит за сроительство на территориях Литва, Грузия, Казахстан и т.д.
Удивительно, но в Китае Мао использовал тот же самый проект.
Почему же такая большая разница?
Может в хроническом нарушении технологий?
А именно: "От каждого по способностям, каждому по труду"
А когда всем поровну, тогда всем по ...(сами знаете).
Что толку, что проект немецкий?
Если строитель ямало-ненецкий.
18.07.2018 19:05
- гость -
Удивительно, но в Китае Мао использовал тот же самый проект.
Почему же такая большая разница?
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Когда Мао сдох, Китай ничем не отличался от любого другого социалистического концлагеря. Разве что побольше остальных.
А основы строительства современного, капиталистического Китая заложил Дэн.
А именно: "От каждого по способностям, каждому по труду"
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Вот видишь, как хорошо трудился Джек Ма: почти на 30 миллиардов $ наработал.