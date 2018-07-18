Фото: altairegion22.ru
В Алтайском крае досрочно завершился ремонт подъезда к селу Косиха. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, ссылаясь на краевое министерство строительства, транспорта, ЖКХ.
Отмечается, что подрядчик - Северо-Восточное дорожно-строительное управление — должен был сдать дорогу в эксплуатацию в сентябре, однако ремонт объекта уже полностью завершен.
К работам дорожники приступили в мае. Они уложили асфальт, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью.
Протяженность отремонтированного участка составила 4,3 километра. Деньги на ремонт дороги были выделены из бюджета Алтайского края.
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