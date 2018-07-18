Фото: riabir.ru
Жительница Новосибирска пойдет под суд по обвинению в мошенничестве и краже 18 миллионов рублей при помощи малоимущих. Об этом пишут "Вести Новосибирск", ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.
Уточняется, что 37-летняя сибирячка основала группировку, в которую также вошли еще 12 человек. В ведомстве сообщают, что они привлекали малоимущих для оформления кредитов. Злоумышленники говорили потерпевшим, что они получат выплаты от банков. Кроме этого, мошенники незаконно оформляли документы на социальные выплаты.
Общая сумма ущерба от действий группировки оценивается в 18 миллионов рублей. Всего в деле 62 эпизода.
Подчеркивается, что организатор преступной группы заключила досудебное соглашение. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц, в крупном размере, мошенничестве при получении выплат, а также в покушении на мошенничество при получении выплат в крупном размере.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Новосибирска.
Комментарии