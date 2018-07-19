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Полуторамесячная стабильность: цены на бензин на Алтае "спят" с начала июня

, ИА "Амител"
Такая ситуация характерна для подавляющего большинства регионов Сибири

Фото: amuze.ru

Портал Amic.ru продолжает следить за динамикой цен на топливо в Алтайском крае – к середине июля средняя стоимость горючего на розничном рынке региона остается в стадии "заморозки", то есть на уровне начала прошлого месяца.

Так, по информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса,  в период с 8 по 15 июля средние цены на бензин АИ-92 в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин — 42,17 рубля, на летнее дизельное топливо — 44,13 рубля.

На этом уровне стоимость горючего в крае установилась в начале июня. Резкий же рост цен на бензин, напомним, наблюдался в мае.

Таким образом, этап некой стабилизации на топливном розничном рынке в Алтайском крае продолжается.

Ситуация с нулевой динамикой цен на ГСМ характерна для всей Сибири. Исключением в период с 8 по 15 июля является лишь Республика Тыва, где на 1 рубль 40 копеек подешевел бензин АИ-95. Впрочем, в этом регионе ранее наблюдался запоздалый по сравнению с другими субъектами СФО рост цен на топливо.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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