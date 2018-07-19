Фото: amuze.ru
Портал Amic.ru продолжает следить за динамикой цен на топливо в Алтайском крае – к середине июля средняя стоимость горючего на розничном рынке региона остается в стадии "заморозки", то есть на уровне начала прошлого месяца.
Так, по информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 8 по 15 июля средние цены на бензин АИ-92 в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин — 42,17 рубля, на летнее дизельное топливо — 44,13 рубля.
На этом уровне стоимость горючего в крае установилась в начале июня. Резкий же рост цен на бензин, напомним, наблюдался в мае.
Таким образом, этап некой стабилизации на топливном розничном рынке в Алтайском крае продолжается.
Ситуация с нулевой динамикой цен на ГСМ характерна для всей Сибири. Исключением в период с 8 по 15 июля является лишь Республика Тыва, где на 1 рубль 40 копеек подешевел бензин АИ-95. Впрочем, в этом регионе ранее наблюдался запоздалый по сравнению с другими субъектами СФО рост цен на топливо.
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