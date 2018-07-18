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Около 90% французов, которые приезжали в РФ на чемпионат мира по футболу, готовы вернуться в страну как туристы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.
"У нас есть серьезный задел на то, что чемпионат принесет в перспективе, как минимум на будущий год, увеличение турпотока", — приводит ее слова агентство.
В АТОР прогнозируют увеличение турпотока в следующем году на 20%. По словам Ломидзе, многие гости, особенно из не очень удаленных от России стран, хотели бы вернуться в РФ повторно.
"Особенно порадовала Франция, в которой провели опрос. Он показал, что 87% гостей, которые были в России, хотели бы приехать еще раз", — отметила исполнительный директор АТОР.
По мнению Ломидзе, реализовать это желание туристам помогли бы визовые послабления в 2019 году.
Напомним, 15 июля французская сборная одержала победу в чемпионате мира по футболу. Эта победа стала второй для французов на мундиале. Они становились чемпионами 20 лет назад на домашнем ЧМ.
В АТОР рассказали, что на матчи мундиаля было продано 2,7 миллиона билетов. При этом всего на время чемпионата в России зафиксировано 5 миллионов дополнительных посещений, из которых почти половина (49%) пришлась на иностранцев.
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