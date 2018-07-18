Фото: facebook.com
Пассажир самолета, разбившегося в ЮАР, сделал видеозапись момента крушения. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина сидел возле иллюминатора в левом ряду. Он смог заснять момент, когда судно с загоревшимся двигателем стало быстро снижаться.
"Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо", — прокомментировал происходящее мужчина.
После этого экран стал черным, послышался звук удара, а затем на записи показался задымленный салон. В этот момент началась эвакуация пассажиров.
Напомним, инцидент произошел во вторник, 10 июля. Чартерный лайнер, который совершал международный рейс, упал рядом с Преторией. Жертвами крушения стали два человека, 20 пострадали.
Комментарии