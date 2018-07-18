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Российская военная база в Армении попросила прощения у жителей села Паник Ширакской области на севере республики, где военные в минувший вторник проводили учения с холостыми патронами. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу региона Карена Саруханяна.
Он отметил, что встретился с замкомандира военной базы по работе с личным составом Алексеем Полюховичем для обсуждения инцидента. Последний попросил прощения, назвав произошедшее "недоразумением" и пообещав, что подобное впредь не повторится.
По словам Саруханяна, по факту произошедшего ведется служебное расследование, по итогам которого виновные будут наказаны.
Во вторник между жителями села Паник и военными РФ произошел конфликт из-за того, что солдаты проводили на улицах села учения, о которых не предупредили заранее.
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