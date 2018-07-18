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Кадыров предложил Слепакову написать песню на его стихи о ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Перед началом мундиаля экс-КВНщик написал шуточную песню, в которой предложил назначить тренером сборной главу Чечни

Фото: vk.com/ramzan

Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" стихотворение, посвященное выступлению российской сборной на ЧМ-2018, и предложил Семену Слепакову сделать из него песню. Об этом пишет "Российская газета".

Отмечается, что перед началом мундиаля бывший КВНщик разместил в Сети видео с шуточной песней о состоянии отечественного футбола. В тексте Слепаков предлагал назначить главу Чечни на пост тренера команды, поскольку якобы лишь это поможет спасти нашу сборную от провала.

Тогда же Кадыров предложил юмористу посетить Грозный, чтобы написать новую песню. Слепаков предложение принял, но пока еще не посещал регион. Поэтому Кадыров не стал ждать приезда комика и написал стихотворение.

"Перед началом чемпионата мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение. Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна", — полагает чеченский лидер.

В своем произведении он выражает благодарность игрокам, тренеру Станиславу Черчесову и болельщикам.

Также Кадыров отметил, что Россия провела мундиаль на высшем уровне, россияне очень радушно принимали иностранцев и помогали им. Также глава Чечни предложил зарубежным гостям и в будущем посещать страну не только во время крупных мероприятий, но и без повода.

Полностью стихотворение Кадырова звучит так: 

Вот и закончился Чемпионат, Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат
Всему миру мы показали,
Что радушней хозяев они не встречали. 
Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа успел, извинился.
Имейте в виду, что он тоже с Кавказа,
Не любит, когда его просят три раза. 
Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,
Полюбила Черчесова бабушка Оля, Кокошником машет с трибуны ретиво, 
Кричит, что играет команда красиво! 
"Играем для Вас!" — развернули растяжку, 
Десантник от чувств разрывает тельняшку. 
Как жалко, что Игнашевич нас покидает, 
Карьеру в команде Сергей оставляет. 
Но, думаю, он подготовит плеяду,
Чтоб в честной борьбе заработать награду. 
С тобой не прощаемся, счастья, удачи, 
Ты защитник у нас, и ждём дальше на матчи. 
И вместе скандируем: "Вы молодцы" 
Вы гордость России! Вы наши бойцы! 
Вы всем показали, что "Наш футбол ЖИВ", 
А матчи добавили к жизни прилив. 
Спасибо, команда, не подвели, 
Герб на груди гордо несли, 
И каждый из нас в сердце сказал:
"Еще будет за нами финал". 
Мы верили! Знали, что будет Игра! 
А в четверть прошли - не спали все до утра, 
Кричали "Ура!" и "Россия вперёд!" И, видимо, это продлится весь год. 
Мы всем благодарны, мы рады гостям, 
Командным победам и добрым вестям. 
Мы все победители чемпионата, 
От поражений плакать не надо, 
И как бы он остро вопрос ни вставал, 
Лишь только один на ЧМ пьедестал.
Чуть больше кому-то фортуна нужна,
Чуть больше кому-то победа важна. 
А дальше от сердца, без речитатива,
С кавказским размахом вношу это чтиво-
Спасибо Черчесову, вот он кумир,
Спорт — это жизнь, спорт — это МИР! Поверь, для России с этой поры
Ты на вершине, ты — Царь горы! 
К сборной России сейчас обращаюсь: 
Вы — Орлы нашей гордой Страны!
Без ошибок побед не бывает, 
Просто верить друг другу должны.
Просто руку держать на пульсе, просто Родину нашу любить,
Просто быть о проблемах в курсе,
Чтобы знать, с чего возродить.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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