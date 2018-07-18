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Признаки пищевого отравления выявили более чем у 50 детей, которые ехали в поезде из Москвы в Кисловодск. По факту произошедшего возбуждено дело, пишет RT, ссылаясь на РИА Новости и старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елену Марковскую.
В ведомстве отметили, что в детский оздоровительный лагерь на поезде ехала группа из 296 детей в возрасте от 12 до 14 лет. После ужина в вагоне-ресторане ряд школьников пожаловались на недомогание.
Сопровождавшие детей медики выявили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции, им была оказана первичная медпомощь.
Уточняется, что после осмотра детей медиками в Ростове-на-Дону одного ребенка пришлось доставить в больницу.
Состояние остальных подростков оценили как удовлетворительное, они продолжили путь в лагерь.
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