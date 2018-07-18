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Уровень безработицы в РФ в июне 2018 года составил 4,7%. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на данные Росстата.
Согласно предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 миллиона человек в возрасте от 15 лет и старше (4,7% рабочей силы) классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда, отметили в Росстате.
Подчеркивается, что в государственных учреждениях службы занятости населения как безработные были зарегистрированы 700 тысяч человек, включая 600 тысяч получающих соответствующее пособие.
Издание напоминает, что в мае СМИ со ссылкой на макропрогноз Института Гайдара передавали, что безработица в стране может составить 5% в текущем году, 4,8% — в следующем, 4,7% — в 2020-м.
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