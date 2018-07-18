Фото: vk.com
В Сети пользователи обратили внимание на выражение лица супруги главы Белого дома Дональда Трампа — Меланьи - после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет "Лента.ру".
В опубликованном ролике видно, как первая леди США пожимает главе РФ руку, улыбаясь, а затем смотрит в камеру, при этом резко меняя выражение лица. В Twitter пользователи предположили, что ее лицо столь резко изменилось из-за ужаса.
Один из пользователей отметил, что из-за взгляда Меланьи у него "озноб".
Встреча глав США и России прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры длились порядка четырех часов.
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