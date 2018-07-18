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В Сети обратили внимание на лицо Меланьи Трамп после рукопожатия с Путиным

, ИА "Амител"
Предполагается, что причиной резкого изменения выражения лица стал ужас

Фото: vk.com

В Сети пользователи обратили внимание на выражение лица супруги главы Белого дома Дональда ТрампаМеланьи - после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет "Лента.ру".

В опубликованном ролике видно, как первая леди США пожимает главе РФ руку, улыбаясь, а затем смотрит в камеру, при этом резко меняя выражение лица. В Twitter пользователи предположили, что ее лицо столь резко изменилось из-за ужаса.

Один из пользователей отметил, что из-за взгляда Меланьи у него "озноб".

Встреча глав США и России прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры длились порядка четырех часов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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