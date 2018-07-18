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Посольство РФ в Вашингтоне вступило в контакт с властями США и добивается встречи с задержанной уроженкой Барнаула Марией Бутиной, "которую нам обязаны предоставить", пишет РБК, ссылаясь на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Представитель российского внешнеполитического ведомства связала задержание Бутиной с саммитом американского и российского президентов в Хельсинки. "Нельзя не отметить, что это произошло непосредственно после саммита в Хельсинки, чтобы минимизировать эффект от него", — цитирует издание слова Захаровой.
Захарова назвала происходящее "откровенным политическим заказом", который выполняет Минюст Соединенных Штатов.
По мнению представителя МИД РФ, россиянку арестовали специально для того, "чтобы показать, насколько серьезно обстоят дела", чтобы "максимально нагнетать градус, не имея никакой фактической базы для этого".
Захарова подчеркнула, что, если к человеку есть претензии, не достигающие масштабов нацбезопасности, "всегда можно обратить внимание российской стороны на это".
Уроженку Барнаула задержали в Вашингтоне 15 июля. В американском Минюсте заявили, что россиянка в 2015–2017 годах в ходе обучения в одном из университетов Вашингтона работала на высокопоставленного чиновника в правительстве РФ, который затем вошел в состав правления ЦБ России.
Позднее появилась информация, что в обвинительном заключении говорится, что Бутину обвиняют не только в сговоре с целью работать иноагентом, но и в том, что она реально действовала в качестве иностранного агента как минимум с 2015 года. Россиянке грозит до десяти лет тюрьмы.
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