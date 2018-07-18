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Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение распространить технологию паспорта болельщика, которая была применена на первом в РФ чемпионате мира по футболу, на другие культурно-массовые мероприятия в стране. Об этом пишет РИА Новости.
Путин во время совещания с членами кабмина отметил, что обсуждал данную инициативу с Дмитрием Медведевым, назвав ее "возможной и целесообразной".
"Мы стоим на пороге проведения универсиады в Красноярске, и следующий год — это год крупнейшего музыкального события в нашей культуре — это конкурс Чайковского", — отметила вице-премьер Ольга Голодец, добавив, что применение технологии паспорта болельщика помогло принимать гостей, "особенно иностранных".
Напомним, что ЧМ по футболу проходил в РФ с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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