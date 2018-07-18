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Обвиняемой в Америке в шпионаже россиянке Марии Бутиной, которая является уроженкой Барнаула, грозит до 15 лет тюрьмы по совокупности предъявленных обвинений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы суда.
Отмечается, что максимальный срок по статье "сговор с целью работы агентом иностранного правительства без соответствующей регистрации" составляет пять лет. Еще до десяти лет россиянке грозит по факту такой работы — это отдельное обвинение, которое ей предъявили во вторник, 17 июля, пишет агентство.
Как правило, на практике происходит сложение приговоров по схожим статьям, то есть россиянку могли бы осудить на 10 лет, однако это находится в компетенции суда.
Бутину обвиняют в работе иноагентом правительства в США без регистрации при Минюсте — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Обвинение требует оставить россиянку под стражей до суда.
Дипломаты из РФ отмечают, что требуют консульского доступа к уроженке Барнаула, но до сих пор они не получили подобную возможность.
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