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Счастье человека зависит не от площади его жилья, на рынке должны присутствовать разные варианты для покупателей. Такое мнение выразил глава ВЭБ Игорь Шувалов во время выступления на Московском Урбанистическом форуме, пишет ТАСС.
"Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям. Если вам нужна квартира в 20 метров, купите ее и будьте счастливы. Если вам нужна квартира в 100 метров и у вас есть для этого доход, купите себе квартиру в 100 метров", — цитирует агентство его слова.
Шувалов отметил, что самое главное, чтобы люди могли иметь разные предложения. "И это предложение должно формировать самый современный облик города", — подчеркнул глава ВЭБ.
Глава ВЭБ напомнил, что два года назад ему "приписали" фразу про "смешные квартиры". "Так вот, ржали надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. Или в 200 метрах можно быть счастливым, главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям", — заявил Шувалов.
По его словам, возможность выбора крайне важна, и рынок должен ее предоставлять.
"Часто бывает, что до работы пять минут пешком дойти, она высокооплачиваемая и все вроде у меня хорошо, и жена у меня красивая, и дети хорошие, в школу ходят, а люди все несчастливы. А кто-то и час может на работу доехать и у него другие жизненные сложности, а он счастливый. Поэтому, конечно, ощущать себя счастливым очень важно. Поэтому, чтобы после тяжелого рабочего дня, после счастливого рабочего дня прийти домой в квартиру, которая должна быть такой, чтобы это счастье продолжалось", — заключил Шувалов.
В 2016 году на форуме "Среда для жизни" он заявил, что кажется смешным, но люди покупают жилье площадью 20 "квадратов", и оно очень популярно, на рынке есть соответствующая ниша.
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