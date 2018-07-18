Фото: eso.org
Обсерватория VLT смогла получить сверхчеткие снимки Нептуна, которые не уступают по качеству фото с "Хаббла", используя искусственные "лазерные" звезды. Данные изображения и научные данные появились на сайте Европейской южной обсерватории, пишет РИА Новости.
"Хаббл" и ряд других орбитальных телескопов имеют достаточно скромные размеры по меркам наземных обсерваторий, но они могут получать намного более четкие изображения далеких планет, галактик и звезд.
Причиной это является то, что даже самый чистый и разреженный воздух гор, где построены самые крупные оптические телескопы мира, содержит в себе массу пыли, микробов и других частиц, рассеивающих свет.
Ученые полагали, что данные помехи нельзя уничтожить, из-за чего постройка больших телескопов с зеркалом, чей диаметр составляет несколько десятков метров, считалась пустой тратой денег.
На рубеже веков физики выяснили, что данная проблема решается наблюдением не за настоящими, а фиктивными звездами на ночном небе, которые "рисуются" на нем при помощи лучей лазера с четко заданной длиной волны и другими свойствами.
Такие лазеры, как объясняет научная команда телескопа VLT, взаимодействуют с определенными атомами в верхних слоях атмосферы Земли и заставляют их светиться, делая похожими на звезды. Наблюдая за ними при помощи тех же телескопов, можно записать "чистый шум", который порождается атмосферой, и удалить его из данных реальных наблюдений.
Первые подобные приборы использовались на практике намного позже, в середине прошлого десятилетия. Лишь два года назад VLT получил такую лазерную "пушку", и сейчас ученые завершили ее полноценную настройку и корректировку на последнем из четырех модулей телескопа.
Работу пушки астрономы проверили, получив свежие четкие снимки Нептуна — планеты, которая удалена от Земли на 4,3 миллиарда километров. Облик планеты оставался загадкой для ученых до того, как с ней сблизился зонд "Вояджер-2" в 1989 году, и до запуска "Хаббла" в 1992 году, который смог открыть почти невидимые кольца Нептуна.
По словам исследователей, данные снимки едва ли раскроют какие-то новые тайны восьмой планеты Солнечной системы. При этом они говорят о том, что лазерные "звезды" справляются с возложенной на них задачей и что теперь VLT можно использовать для детальных наблюдений за химическим составом и другими свойствами ближайших к нам экзопланет.
Комментарии