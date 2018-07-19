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Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предоставляющий россиянам дополнительный оплачиваемый выходной раз в три года, который можно будет потратить на диспансеризацию. Об этом пишет "Коммерсант".
Ранее думские комитеты по труду, соцполитике и делам ветеранов, а также по охране здоровья рекомендовали принять инициативу. При этом правительство данный законопроект не поддерживает.
Издание напоминает, что в 2013 году в РФ ввели всеобщую диспансеризацию. Большинство исследований проводится раз в три года.
При этом сообщалось, что многие россияне не проходят диспансеризацию, так как им приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет навстречу, а брать отгул за свой счет и терять деньги люди не хотят.
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