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Госдума поддержала законопроект о дополнительном выходном для россиян

, ИА "Амител"
Использовать выходной можно будет на диспансеризацию

Фото: p2.zoon.ru

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предоставляющий россиянам дополнительный оплачиваемый выходной раз в три года, который можно будет потратить на диспансеризацию. Об этом пишет "Коммерсант".

Ранее думские комитеты по труду, соцполитике и делам ветеранов, а также по охране здоровья рекомендовали принять инициативу. При этом правительство данный законопроект не поддерживает.

Издание напоминает, что в 2013 году в РФ ввели всеобщую диспансеризацию. Большинство исследований проводится раз в три года.

При этом сообщалось, что многие россияне не проходят диспансеризацию, так как им приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет навстречу, а брать отгул за свой счет и терять деньги люди не хотят. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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