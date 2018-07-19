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150 музыкальных групп выступят на рок-фестивале "Нашествие-2018", который пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. Среди приглашенных групп — "Алиса", "Ленинград", "Ария", "Пикник" и не только, пишет РИА Новости, ссылаясь на организаторов мероприятия.
Выступления будут проходить на трех сценах — "Главной", "Наше 2.0" и "Высоцкий". "Главную" посетят свыше 30 групп. В программе — пиротехническое шоу от "Арии", театрализованное выступление "Пикника", концерт группы "Ленинград". Подчеркивается, что 4 августа впервые за долгие годы хэдлайнером станет группа "Алиса". Вадим Самойлов исполнит культовые хиты "Агаты Кристи".
По словам креативного директора "Наше радио" Игоря Панькова, "группа "Кукрыниксы" завершит на фестивале свою творческую деятельность большим концертом". Также он отметил, всего на фестивале будут выступать порядка 150 групп.
На сцене "Наше 2.0" будут выступать Anacondaz, "Пошлая Молли", "Гречка" — всего 70 коллективов, включая также "Элизиум", "Кирпичи", Teguilajazz и не только.
Сцену "Высоцкий" посетят известные российские актеры Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов и комик Александр Устюгов. На этой же сцене состоится первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест", в котором примут участие 50 коллективов.
Продюсер фестиваля Андрей Матвеев рассказал, что в 2018 году на фестивале будет представлен новый сервис — "гостей будет встречать "Русский Автомотоклуб", который поможет решить любые проблемы с автомобилем".
По его словам, на фестивале вдвое увеличат пропускную способность въезда и выезда машин со стоянок, для зрителей будет работать 86 точек питания и прачечная для посетителей vip-зоны, которая рассчитана на 15 тысяч человек.
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