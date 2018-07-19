Фото: leopard-land.ru
Одну из красивейших птиц Приморского края - восточного широкорота — спасли сотрудники нацпарка "Земля леопарда". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу заповедника.
Подчеркивается, что данная птица является довольно редкой в РФ, ее численность за последние десятилетия сокращается. Широкорот распространен в Индии, Японии, Китае и даже в Австралии. Приморский край и юг Хабаровского края являются северной границей ареала.
Отмечается, что в Приморье "синюю птицу" с травмой обнаружили в центральной части нацпарка у дороги. У нее почти не было хвоста. На пернатого мог напасть хищник или задеть проезжающая машина.
На протяжении нескольких дней птица приходила в себя, а ее поврежденных хвост начал быстро восстанавливаться.
Сотрудника назвали широкорота "птицей счастья". Подчеркивается, что на английском языке ее называют "долларовой птицей" из-за узора под крыльями.
После ряда тренировочных полетов птица смогла твердо встать на крыло и улететь.
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