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Международный олимпийский комитет (МОК) решил добавить пять новых дисциплин в программу зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.
В программу включили дополнительно женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, а также смешанную эстафету в шорт-треке.
По словам спортивного директора МОК Кита Макконнелла, включение новых дисциплин отражает стремление организации сделать Игры "более молодежными и гендерно сбалансированными". Он отметил, что "приятно видеть возрастающее количество спортсменок, особенно в таких захватывающих и новаторских видах".
Подчеркивается, что на Играх в Пекине будет рекордное для зимней Олимпиады количество спортсменок и женских соревнований. Квота женщин среди участников Игр выросла с 41% до 45,44%. Число женщин вырастет среди участников соревнований по бобслею, скелетону, санному спорту, хоккею и лыжным видам. В скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде число мужчин и женщин среди спортсменов впервые уравняется.
При этом общее количество спортсменов, которые участвуют в Играх, вырастет на 41. Всего в Олимпиаде-2022 будут участвовать 2892 человека.
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