Фото: vox.com
МИД Украины принимает попытки выяснить в Вашингтоне, какие именно предложения по урегулированию ситуации на юго-востоке страны обсуждали российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.
Ранее своими опасениями о том, что конфликт в Донбассе будет решаться без учета интересов Киева, поделился глава украинской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.
Политик посчитал неправильным то, что переговоры проходят без участия Киева. "То, что сказал президент РФ, что есть некоторые новые предложения, я уверен, что президент Украины даже о них не знает. И это плохо, потому что без нас принимаются какие-то обсуждения. И может так случиться, что без нас будет принято какое-то решение, а это невозможно для страны", — цитирует агентство слова Бойко.
Также он посчитал, что в вопросе достижения мира в Донбассе инициатива должна исходить от Украины.
В минувший понедельник, 16 июля, российский и американский лидеры провели саммит в Хельсинки. В ходе переговоров Путин и Трамп обсудили международную проблематику, включая Сирию, Иран и Украину.
Также они затронули экономические вопросы, в частности, реализацию проекта "Северный поток — 2" и поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Кроме этого, Путин и Трамп подробно поговорили об отношениях между странами, включая такие "болевые точки", как вменяемое РФ "вмешательство" в президентские выборы в США.
Оба лидера позитивно оценили исход встречи.
Комментарии