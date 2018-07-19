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Ученые из РФ создали два демонстрационных образца "летающего внедорожника" со сверхкоротким взлетом и посадкой. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Отмечается, что сейчас специалисты готовятся к созданию масштабных аналогов летающих авто.
В фонде добавили, что исполнители этого проекта были отобраны по итогам всероссийского конкурса, который ФПИ проводил в декабре 2016 — мае 2017 годов.
Подчеркивается, что "обе команды предложили оригинальные решения, не затрагивающие мировой мэйнстрим в области разработки аппаратов внеаэродромного базирования – конвертопланы и мультикоптеры. Теперь можно говорить о том, что данные решения подтверждены расчетным и экспериментальным путем, а главное – реализованы в виде законченных обликов летательных аппаратов".
При этом итоги работ в виде обоснованных технических обликов демонстраторов представлены расширенной комиссии с участием представителей авиационной и вертолетной отраслей промышленности, Минобороны и МЧС России.
Отмечается, что первый полет "летающего внедорожника", который может найти применение в Минобороны и МЧС, запланирован на 2022 год. Данная машина сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета будет равна тысяче километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до полутонны.
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