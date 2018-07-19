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Пять стран выступили в поддержку решения Евросоюза о продлении санкций против Крыма и Севастополя. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на сайт ЕС.
Уточняется, что продление ограничений поддержали Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория.
Решение о продлении санкций ЕС на год было принято в среду, 18 июля, на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.
Напомним, Крым стал российским после референдума в марте 2014 года. В отношении региона ввели санкции, включающие в себя запрет на импорт товаров, инвестиции, туристические услуги, экспорт отдельных товаров и технологий.
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