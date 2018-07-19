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Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили прошедшее в суде округа Колумбия очередное заседание по делу россиянки Марии Бутиной, являющейся уроженкой Барнаула. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Facebook-страницу посольства.
В сообщении подчеркивается, что посольство смогло добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной в четверг, 19 июля. "Окажем ей необходимую поддержку", — сказано в тексте.
В посольстве отметили, что судья "отказала в удовлетворении ходатайства защиты об освобождении россиянки под залог. Находимся в контакте с ее адвокатом".
Напомним, Бутину задержали в воскресенье, 15 июля. На следующий день девушка предстала перед судом. Адвокат россиянки отметил, что несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания россиянка также давала показания в комитете сената США по разведке.
Следствие считает, что Бутина как минимум с 2015 года занималась в Штатах "конспиративной деятельностью" в пользу РФ, действовала в качестве агента российского чиновника, а также "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". Девушке грозит до десяти-пятнадцати лет лишения свободы.
Комментарии
приземление у неё будет крайне жесткое. развеселая жизнь резко оборвалась и больше никогда не вернется к ней
Мда сурово ее жизнь потаскала. Вроде молодая 20 с небольшим, а выглядит уже под 40...
Кадровая политика провальная - где еще не вляпались даже трудно оценить, а потом веселим публику - там же не написано....