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Соединенные Штаты рассматривают три предложения по итогам прошедшей в понедельник, 16 июля, в Хельсинки встречи глав США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которые предусматривают создание новых площадок для двусторонних контактов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.
Она подчеркнула, что предложения "правильно было бы назвать широкими". "Мы все еще изучаем подробности, и я уверена, у вас есть вопросы по этому поводу", — добавила Науэрт, отметив, что одним из предложений является создание рабочей группы представителей бизнеса двух стран, вторым — создание чего-то вроде экспертного совета, в который вошли бы американские и российские политологи, дипломаты, экс-дипломаты и отставные военные. "США и СССР в свое время создавали подобный орган, так что это не совершенно новая концепция, но это предложение было выдвинуто", — добавила глава пресс-службы Госдепа.
Третье предложение состояло в том, чтобы американский Совет нацбезопасности "провел встречу с российским Советом безопасности для обсуждения проблем. За комментариями на этот счет я рекомендую обратиться в Совет национальной безопасности США", добавила Науэрт.
Глава пресс-службы Госдепа назвала предложения "скромными", добавив, что все их изучат. Также она отметила, что Трамп заявил, что "все проблемы не могут быть решены в ходе одной встречи".
Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча лидеров двух государств. Трамп и Путин обсудили вопросы двусторонних и международных отношений.
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