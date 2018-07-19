Фото: East2west news
Сотрудницы московской службы экстренной помощи выступили против своей коллеги — 26-летней Анастасии Ивашевской, фельдшера скорой помощи. Об этом пишет Life.
Отмечается, что девушка работает в службе экстренной помощи и публикует в соцсетях снимки в нижнем белье и эротических костюмах.
В результате медработницы потребовали от Ивашевской удалить снимки, заявив, что девушка должна "блюсти честь российского медработника".
При этом среди мужчин у фельдшера есть много поклонников, готовых за нее "умереть".
"В каком районе Москвы мне должно стать плохо, чтобы ко мне приехали именно вы? Я готов за это умереть!" — приводит издание слова одного из поклонников.
Напомним, что ранее с подобными проблемами столкнулась омская учительница Виктория Попова. Ее вынудили уволиться из школы после публикации в Сети снимков в купальнике. В свободное время девушка ходила на курсы моделей plus size и поучаствовала в фотосессии для магазина женской одежды. Ее снимки опубликовала модельная школа. В Омске заявили, что педагог "нанесла урон имиджу школы".
Тем не менее жители страны выступили в поддержку Поповой, и спустя некоторое время ей вернули работу.
Комментарии
Отдали страну на поругание ворам и жуликам, но нравственность блюдём!!!
Дайте ссылку на ее инсту , хочу подписаться!
Ну я понимаю, что педагогу нельзя, но медработнику почему нельзя? Медработник за здоровый образ жизни. Все медики говорят, что секс полезен, в чем ее косяк?
лучше на такую фельдшерицу смотреть, чем на ту учителку.
да и коллегам нефиг переживать. скоро папику давление снизит
(в чреслах тоже)и уволится))))