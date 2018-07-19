Фото: vk.com/barneos22
Шинный завод на проспекте Космонавтов в Барнауле горит второй раз за текущий месяц — на место ЧП утром 19 июля выехали пожарные расчеты.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, по предварительным данным, в здании предприятия загорелся утеплитель.
В этом месяце шинный комбинат в Барнауле уже горел. Пожар здесь произошел 2 июля. Тогда здесь загорелась градирня. Погибших и пострадавших не было.
При этом и ранее завод неоднократно горел. Так, возгорания на территории комбината имели место в 2017 и 2016 годах.
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место проклято?