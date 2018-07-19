Фото: brutaljack.live
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился новый питомец — необычное животное малый лори по имени Буся. Об этом пишет "Алтайская правда".
Первое видео с лори появилось на страницах зоопарка в соцсетях. В одном из роликов глава "Лесной сказки" Сергей Писарев представил нового обитателя, отметив, что это мальчик.
Он описал лори как "очень доброе, милое животное, безумно любящее человека".
Малый лори — вид приматов отряда лориевых. Данных животных относят к подотряду мокроносых обезьян. В природе они обитают на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Лори ведут древесный, преимущественно одиночный образ жизни.
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