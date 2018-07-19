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Фальсификация документов не уберегла предпринимателей от оплаты долга БГЭС, сообщили в пресс-службе Горэлектросети.
Как отмечают в компании, ООО "Тугун" (директор и совладелец Павел Збарах и Александр Шпигальский) обратилось с исковым заявлением в краевой Арбитражный суд и потребовало признать недействительным расчет Барнаульской горэлектросети за неучтенную электроэнергию.
БГЭС предъявила к оплате абоненту более 50 тысяч рублей за октябрь-ноябрь 2017 года по акту нарушения.
"Свою позицию предприниматели подкрепили приложенными к иску документами, а именно накладной ООО "Курьерская служба доставки" и уведомлением от 13 октября 2017 года. Как ООО "Тугун" пояснило в суде: Барнаульская горэлектросеть была своевременно уведомлена о вышедшем из строя приборе учета, а потому оснований начислять штрафные санкции у энергетиков не было. В свою очередь, БГЭС заявила о фальсификации представленных истцом доказательств, полагая, что документы были изготовлены позже, чем датированы", — отмечают в компании.
В итоге суд назначил экспертизу. Также дополнительно были направлены запросы операторам сотовой связи на предмет подтверждения поступивших входящих вызовов в период с 12 по 13 октября 2017 года на телефонные номера, указанные в накладной "Курьерской службы доставки".
В результате фальсификация документов была подтверждена. Эксперты установили, что реквизиты и подписи в накладной и уведомлении, датированные 13 октября 2017 года, были выполнены двумя месяцами позже, ориентировочно в конце ноября — середине декабря 2017 года.
Не дожидаясь решения суда, компания "Тугун" отозвала свой иск к Барнаульской горэлектросети, а авантюра обошлась крупными убытками. 40 тысяч рублей пришлось заплатить за экспертизу и более 50 тысяч рублей за электроэнергию по акту нарушения.
Комментарии
С этими ( БГЭС) вообще никак не решить вопрос,если они нарисовали штраф,то ничего уже не докажешь!